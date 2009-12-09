Янукович: Луценко угрожает милиции «выводами по итогам I тура»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что его политические конкуренты готовят массовый подкуп избирателей на выборах Президента и различные провокации.

Об этом политик заявил в интервью газете «Коммерсант – Украина» (№ 215 за 9 декабря).

«Мы готовы к любому развитию событий - и к судебным тяжбам, и к попытке организовать новые Майданы. Нас уже ничем не удивишь. Но я уверен, что люди уже не выдут на Майдан. И я думаю, что сегодня не найдется судей, которые поддержали бы решение, подобное тому, что было в 2004 году», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, «я не скрываю, что общаюсь с судьями и знаю их точку зрения». «И я уверен, что «третьего тура» в 2010 году не будет. К тому же я уверен в таком разрыве, который не оставит проигравшей стороне надежд и шансов для оспаривания», - заявил политик.

В.ЯНУКОВИЧ также сообщил, что владеет информацией о том, что «наши конкуренты выделили огромный объем средств на подкуп избирателей». «Мы также ожидаем, что в день выборов будут различные провокации. Например, наши оппоненты будут представляться членами Партии регионов и предлагать людям деньги. Но я уверен, что нам удастся доказать искусственный характер этих провокаций», - сказал В.ЯНУКОВИЧ и добавил, что «я знаю также, что будут попытки втянуть милицию в избирательный процесс».

«Мне известно, что министр Юрий ЛУЦЕНКО проводит совещания с милицейским руководством и обещает «выводы по итогам первого тура». Хотя, я надеюсь, что 90% работников милиции не станут вмешиваться в выборы и проигнорируют поручения министра», - отметил кандидат в Президенты.