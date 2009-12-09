Ющенко подозревает диверсию против него и ставит на уши силовиков

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит правоохранительные органы проверить, не было ли диверсией против него вчерашнее отключение общенациональных каналов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое поручение глава государства дал на совещании по вопросам противодействия коррупции, контрабанде, нелегальной миграции и наполнению госбюджета.

«Почему не было вчерашней трансляции моего выступления в Волынской области, почему за две секунды до моего выступления сгорел трансформатор? Уважаемые, чтобы не сгорела страна за два часа до подсчета голосов», - отметил Президент.

Он попросил правоохранительные органы разобраться и доложить нации, «кто стоит за этой провокацией».

Как сообщал УНИАН, по информации компании “Киевэнерго”, вчера, 8 декабря, в 16.02 произошло отключение электроснабжения телевизионной башни (ул. Дорогожицкая,10). Из-за этого в столице и ряде регионов была прекращена трансляция большинства общенациональных каналов.

Компания выяснила, что причиной отключения стало повреждение двух предохранителей на трансформаторе, который принадлежит абоненту – Концерну РРТ, при этом линия со стороны подстанции “Киевэнерго” оставалась под напряжением.

Трансформаторная подстанция (ТП) телецентра обслуживается службами “Киевэнерго”. В компании отметили, что 8 декабря в ТП проводились текущие сервисные электротехнические работы, которые предварительно были согласованы с потребителем. Почему у абонента предохранители оказались поврежденными, теперь выясняется.

В 17.10 последствия устранены и питание восстановлено.