БЮТ: Ющенко не оправдал доверие украинского народа

Отсутствие критики со стороны Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в адрес лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА подтверждает, что он является техническим кандидатом лидера оппозиции.

Такое мнение высказал первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, 7 декабря в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV В.ЮЩЕНКО окончательно подтвердил, что он согласился быть техническим кандидатом В.ЯНУКОВИЧА и выполняет наиболее неблагодарную работу – «обливает грязью» главного оппонента В.ЯНУКОВИЧА во время президентской кампании.

«На протяжении более часа Президент ЮЩЕНКО пытался почти все беды, которые были за историю Украины, свалить на премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

В то же время, подчеркнул народный депутат, у В.ЮЩЕНКО ни одного слова критики не прозвучало в адрес В.ЯНУКОВИЧА. “После просмотра этой программы создается впечатление, что на Майдане ЮЩЕНКО поддерживал ЯНУКОВИЧ, а не Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он.

По убеждению А.КОЖЕМЯКИНА, В.ЮЩЕНКО оказался не в состоянии оправдать колоссальное доверие украинского народа. «Сейчас в своем бессилии он пытается переложить ответственность за свою недальновидность, за все свои просчеты и бездеятельность на плечи Ю.ТИМОШЕНКО. Самое обидное, что человек, который в свое время вселял веру у большей части украинцев, который имел реальные возможности сделать наше государство сильным и процветающим, сейчас все свои усилия направляет на борьбу с Ю.ТИМОШЕНКО, которая искренне его поддерживала и была его верным соратником”, - сказал депутат и отметил, что В.ЮЩЕНКО начал откровенно заигрывать со своим оппонентом В.ЯНУКОВИЧЕМ, подписывая универсалы и выторговывая для своего окружения должности в его правительстве.