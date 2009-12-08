Губернатор думает, что Тимошенко нужна новая должность – секретаря ЦК

Главу Полтавской облгосадминистрации Валерия Асадчева удивляет позиция премьер-министра Юлии Тимошенко относительно Бюджетного кодекса.

"Он (кодекс) ничего кроме беды не несет украинскому самоуправлению. 2/3 местных бюджетов теряют ресурсы, происходит распыление денег. Средства передаются в те территориальные общины, где нет инфраструктуры – это абсурд», - заявил губернатор, комментируя вчерашнюю встречу премьера с представителями местного самоуправления.

Как сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко, Асадчев заявил, что для Тимошенко нужно ввести новую должность - генерального секретаря ЦК.

«Подобное выступление я видел 20 лет назад и то, что я увидел вчера, меня испугало. Тимошенко следовало бы построить конгресс органов местного самоуправления всей галактики, но до галактики она еще не добралась», - иронизирует Асадчев. - С профессиональной точки зрения она много говорила откровенной неправды». Асадчев считает, что деятельность правительства теперь могут характеризовать лишь врачи.

По его словам, Тимошенко уничтожила местное самоуправление: «Мы еще 1998 году предлагали другой вариант кодекса, который бы действительно освобождал местное самоуправление от централизации. Однако глава правительства привязала 686 бюджетов к госбюджету, что оказалось неэффективным. Теперь она привязала 12 тысяч бюджетов. Из-за этого 20% местных бюджетов имеют проблемы с планированием. Раньше они ездили в район, а теперь им нужно ехать в Киев».

Нашеукраинец прогнозирует, что минимум 2,5 тысячи местных бюджетов, будут иметь проблемы: «Каждый день Минфину придется принимать по 10 финансовых документов - это все нужно будет пропускать через Верховную Раду и через изменения к закону о бюджете – начнется хаос».