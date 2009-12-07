ЦИК отдает руководство в избиркомах людям Януковича и Тимошенко?

В штабе кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО заявляют, что Центральная избирательная комиссия отдает руководящие должности в избирательных комиссиях представителям кандидатов в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА и Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам уполномоченный представитель кандидата на пост главы государства В.ЮЩЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса, народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ.

«К сожалению, в последние 2-3 дня начинает появляться тенденция, что действует целенаправленная кампания, цель которой в канун нового года получить всех председателей комиссий либо от Юлии ТИМОШЕНКО, либо Партии регионов. Мы видим неединичные факты. Представители ОИК от других кандидатов снимают свои кандидатуры, и вместо этого назначают либо от Ю.ТИМОШЕНКО, либо от Партии регионов», - сказал А.ПАРУБИЙ.

По его мнению, это может свидетельствовать о попытке БЮТ и Партии регионов поставить своих представителей на руководящие должности в избирательных комиссиях.

«Мы понимаем, что еще накануне, когда принимался закон о выборах Президента, то, собственно, БЮТ и ПР были очень принципиальны в том, чтобы ОИК формировали только те кандидаты, которые имеют фракции в парламенте. Им не удалось это сделать. Такое впечатление, что сейчас это реализуется путем влияния на людей», - подчеркнул А.ПАРУБИЙ.

Он сообщил, что некоторые представители кандидата В.ЮЩЕНКО в избирательных комиссиях сообщают о том, что заболели и не могут выполнять свои обязанности. «И напрямую, даже нас не информируя, шлют в ЦИК заявления об освобождении от руководящих должностей», - отметил А.ПАРУБИЙ.

По его словам, отказываются от руководящих должностей представители не только В.ЮЩЕНКО, но и других кандидатов.

А.ПАРУБИЙ также сообщил, что сегодня состоялось заседание Киевского апелляционного административного суда по иску штаба В.ЮЩЕНКО об обжаловании решения ЦИК, согласно которому в округе №188 (Херсонская область) в связи с отказом секретаря комиссии этого округа, который по квоте был представителем от В.ЮЩЕНКО, новым секретарем был назначен представитель от В.ЯНУКОВИЧА.

А.ПАРУБИЙ отметил, что в иске также есть требование обязать ЦИК в дальнейшем придерживаться принципа квотности при назначении руководителей избирательных комиссий. «Потому что эти тенденции выглядят очень угрожающе для демократии, для свободы, в конечном счете, в равенстве кандидатов перед законом», - сказал А.ПАРУБИЙ.