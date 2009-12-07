Яценюк: я прощать никому ничего не буду

Кандидат на пост Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что за 18 лет руководство Украины “сдало сильные позиции государства, а украинцев превратило в толпу”.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Житомир», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

По его словам, “первым, кто начал сдавать интересы Украины”, был Президент Леонид КРАВЧУК, который принял решение об отказе от ядерного статуса Украины. “Это было первое и одно из самых определяющих поражений”, - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, “на нас надавили Соединенные Штаты и Россия, потому что они увидели, что на нас можно надавить и продавить, и они продавили”.

Политик отметил, что “нас просто взяли и исключили из клуба сильных стран». Он напомнил, что Украина в 1991 году была третьим по ядерному потенциалу государством в мире. А.ЯЦЕНЮК отметил, что «теперь в этот клуб практически невозможно вернуться”. “Если сейчас предпринимать какие-либо попытки, это будет означать получить международные санкции. Впрочем, стремиться к этому нужно, стремиться стать сильным государством», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что Л.КУЧМА «начал строить страну, и ему в этом нужно отдать должное - он начал формировать государственнические позиции». Вместе с тем, отметил А.ЯЦЕНЮК, в то же время “и сформировались олигархи”, которые “его, кстати, и съели”. Он напомнил, что был “такой олигарх ЛАЗАРЕНКО”. “Это был первый украинский олигарх”, - отметил он. По словам А.ЯЦЕНЮКА, когда был освобожден от должности премьер-министра Украины Павел ЛАЗАРЕНКО, то Л.КУЧМА “в результате получил «Украину без Кучмы». “А кто возглавил движение «Украина без Кучмы»? ТИМОШЕНКО. Это – партнер Павла ЛАЗАРЕНКО”, - добавил А.ЯЦЕНЮК.

Говоря о Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО, А.ЯЦЕНЮК отметил, что тому “не удалось переломить олигархическую систему, которая сложилась на момент его инаугурации”. «Третьего Президента система сломала. Она его съела», - добавил политик.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что глава государства должен “ставить перед собой государственнические цели – сделать Украину суверенной и сильной страной”. «У нас все отобрали, из нас сделали просто толпу. Из страны в 46 миллионов сделали просто рабов”, - добавил он. По его словам, народ не может молчать. “Я прощать никому ничего не буду”, - заявил он.