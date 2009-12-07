В БЮТ родилась идея: объявить в Украине пятилетку

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что в Украине следует объявить пятилетку поддержки местного самоуправления.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал сегодня на торжественном заседании по случаю Дня местного самоуправления.

«Я не поддерживаю той точки зрения, что в системе местного самоуправления ничего не изменилось, напротив, я горжусь тем, что вы сделали за последние годы», - заметил вице-спикер.

Он отметил, что «еще есть много работы, но если посмотреть на карту социальной инфраструктуры районов или областей, то за время независимости не было столько сделано, как сделано за последние три с половиной года».

Обращаясь к присутствующим, Н.ТОМЕНКО сказал: «Верховная Рада поддержит все ваши инициативы, но, к сожалению, уже после президентской избирательной кампании». Он объяснил, что есть две политические команды, которые теоретически любят местное самоуправление, а практически борются с ним. «Так случилось, что команды Виктора ЯНУКОВИЧА и Виктора ЮЩЕНКО на сегодняшний день ни одним голосованием, ни одним конкретным действием не доказали, что они выступают за реальное экономически самостоятельное местное самоуправление», - сказал он.

«Похоже, что команда Виктора ЮЩЕНКО надеется, что и в дальнейшем будет использовать ресурс местных администраций, а команда Виктора ЯНУКОВИЧА считает, что она победит и ему понадобится сильная контролируемая местная исполнительная власть», - сказал Н.ТОМЕНКО.

По его словам, когда речь идет о том, что на местном уровне должен быть один институт власти, и если общество избрало городскую, районную или областную власть, то должен быть исполком и он несет ответственность за происходящее, а от имени правительства или Президента будет представительский институт, который будет контролировать соблюдение законов, постановлений и указов, то теоретически все за такой формат, но только дело доходит до необходимости реализовывать эту модель на практике, то не хватает политической воли предпринять этот шаг.

Говоря о нынешней ситуации в органах местного самоуправления, вице-спикер отметил: «Несколько лет назад были опасения, что будет политизирована деятельность местных советов, в то же время, на сегодняшний день депутаты различных партий в большинстве советов договорились между собой и делают намного больше для своих общин, чем районные и областные администрации, которые больше занимаются тем, как правильно изменить партию в соответствии с генеральной линией Секретариата Президента».

По словам Н.ТОМЕНКО, «партизация» районных и областных администраций стала настолько сильной, что даже государственные награды получаются исключительно по партийному принципу, и чтобы получить государственную награду, представителям местного самоуправления надо быть то в «Едином Центре», то опять в «Нашей Украине».

Заместитель председателя ВР также призвал всех присутствующих во время избирательной кампании, когда шансов на законодательные и правовые реформы нет, заставить всех кандидатов на пост главы государства презентовать свои стратегии развития местного самоуправления. «Чрезвычайно важно, чтобы во время президентской избирательной кампании все кандидаты в президенты, как это сегодня сделала Юлия ТИМОШЕНКО, задекларировали свою концепцию развития местного самоуправления. Мы должны сделать все, чтобы остановить деструктивную и разрушающую Украину риторику и дискуссию и привести ее в конструктивное русло. Мы не можем вести кампанию, первый тур которой будет проходить под лозунгом «все против всех», а второй тур под лозунгом «все против Украины». Я хотел бы, чтобы у нас первый тур состоялся под лозунгом «каждый за свое», а второй – «все за Украину», - отметил М.Томенко.

Подводя вышеизложенное, он сказал, что необходимо не просто праздновать один День местного самоуправления, а как минимум объявить пятилетку поддержки местного самоуправления.