Топ-5 «антигриппозных» глупостей власти

Еженедельник «Комментарии:» определил пятерку бессмысленных инициатив власти во время антигриппозной кампании.

1. Чума или грипп.

В разгар эпидемии гриппа губернатор Одесской области Николай СЕРДЮК взял на себя обязательство учредить региональный институт гриппа на базе Одесского научно-исследовательского противочумного института имени Мечникова. «Мы не будем ждать чумы или холеры, а создадим условия, чтобы этот институт работал, в том числе и как противовирусный», - заявил председатель ОДА. Однако директор противочумного института Сергей ПОЗДНЯКОВ немного охладил губернаторский антигриппозный пыл, сообщив, что не будет заниматься изучением респираторных вирусов без соответствующего решения Минздрава. «Инициатива местной власти, конечно, прекрасная, но сейчас наша цель - изучение особо опасных бактерий», - объяснил директор.

2. «Целители в погонах».

Работников Запорожской таможенной службы обязали по-своему бороться со свиным гриппом. В соответствии с планом профилактических мероприятий предотвращения заболеваемости гриппом А/H1N1, запорожские таможенники получили право по своему усмотрению обнаруживать больных с подозрением на грипп, в том числе транзитников, во время осуществления пограничного и таможенного контроля. В случае выявления больных с подозрением на грипп и лиц, находившихся с ними в контакте, работники таможни были обязаны проводить изоляционно-ограничительные мероприятия, после чего оперативно информировать медиков, санитарно-карантинные подразделения, учреждения санитарно-эпидемиологической службы и территориальные органы здравоохранения. Таким образом, любой чихающий гражданин, которого судьба свела с запорожскими таможенниками, рисковал стать жертвой медицинских фантазий какого-то «целителя в погонах».

3. Разрешения на проведение новогодних утренников.

Санитарно-эпидемиологическая служба Крыма вспомнила приказ Минздрава 1996 года и собралась запретить проведение новогодних утренников в детских садах и школах в связи с угрозой эпидемии гриппа и ОРВИ. При этом обычные занятия в школах и садах проводятся без каких-либо ограничений. По словам главного санитарного врача АРК Марии КРОВЯКОВОЙ, в этом году получать разрешения на проведение новогодних мероприятий в учебных заведениях их руководителям придется в индивидуальном порядке. Одним из основных критериев, которыми будет руководствоваться СЭС в данном вопросе, станет уровень отапливаемости актовых залов, в которых запланированы праздничные мероприятия.

4. Водитель без маски – снять автобус с рейса.

В Черновцах из-за несоблюдения масочного режима водителями пассажирского транспорта с рейсов снимали не водителей, но и автобусы. Ежедневно за тем, чтобы водители носили маски и проводили дезинфекцию салонов автобусов, следили специальные рейдовые бригады. Пиком их борьбы стало 14 ноября, когда только в направлении Калиновского рынка с рейсов сняли 32 автобуса. При этом черновицкую власть совсем не волновало то, что от таких мероприятий страдали обычные пассажиры, а транспорт, оставшийся на маршрутах, оказался переполненным. Что, в свою очередь, только способствовало распространению гриппа и ОРВИ.

5. Закрытие рынков.

В связи с эпидемией гриппа власти Ивано-Франковской и Львовской областей решили закрыть все рынки на своих территориях. Примеру коллег собрались следовать чиновники и в других регионах. Председатель Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Александра КУЖЕЛЬ даже вынуждена была разослать письма председателям ОГА, в которых призывала местные власти не закрывать рынки из-за эпидемии гриппа, а просто просить людей носить маски. По мнению А.КУЖЕЛЬ, рынки в этом контексте ничем не отличаются от предприятий, а для соблюдения карантина совсем не обязательны столь жесткие меры.