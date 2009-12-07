В тернопольском Рухе говорят, что слухи об их смерти преувеличены

Председатель Тернопольской краевой организации Народного руха Украины Анатолий ВИХРУЩ опровергает информацию о ликвидации ячейки.

Как сообщил он корреспонденту УНИАН, никаких заявлений о выходе из рядов НРУ от членов краевой организации у него нет.

«Люди, исключенные из партии, могут собирать все что угодно и назвать это даже межпланетарным съездом. Но в действительности все это – представление желаемого за действительное», - сказал А.ВИХРУЩ.

Он уточнил, что экс-председатель краевой организации НРУ Иван СТОЙКО, который, собственно, распространил информацию о самороспуске ячейки и переходе ее членов в Общественное движение «За Украину!», был исключен из рядов НРУ в начале года, а в дальнейшем и несколько его единомышленников за решение НРУ не принимать участие в нынешних выборах облсовета».

«Краевая организация насчитывает около 9 тысяч членов. Заявлений о выходе из партии никто не писал, наоборот, есть сотня заявлений о вступлении в НРУ, эти люди уже получили членские билеты», - утверждает А.ВИХРУЩ.

По его предположению, в Общественное движение «За Украину!» могли перейти, максимум, «несколько десятков, которые поддерживают господина Ивана». «А самороспуск краевой организации НРУ и переход в другую организацию – это сон рябой кобылы. Это надувание щек, чтобы показать заказчикам, какие они важные. Но посмотрим, как эти люди реально помогут Президенту во время выборов», – заметил А.ВИХРУЩ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба Движения «За Украину!» со ссылкой на информацию народного депутата Украины, экс-председателя Тернопольской краевой организации НРУ Ивана СТОЙКО обнародовала информацию о ликвидации 5 декабря областной ячейки НРУ и переходе ее членов в Общественное движение «За Украину!».