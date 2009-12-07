Янукович пожаловался, что им пугают людей

Лидер Партии регионов Виктор Янукович убежден, что третьего тура президентских выборов не будет никогда.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

"Третьего тура не будет никогда. Сейчас звучат такие заявления, что будет туров столько, сколько нужно, пока не победит Тимошенко. Она ошибается", - подчеркнул лидер регионалов.

Янукович заявил: "Борьба со мной перешла все границы дозволенного".

"А что со мной бороться? Вы задайте вопрос избирателям, что они думают о вас, об этой власти, об этом премьере. Я удивляюсь, что они считают, что за счет этого можно усидеть в креслах", - сказал он.

"Они 5 лет, как говорят, крутили этот спектакль, а сейчас решили нарисовать Януковича таким страшным, напугать людей", - считает лидер Партии регионов.

"Они хорошо понимают, что эти технологии, которые применялись в отношении меня еще в 2004, сейчас идет их продолжение и это единственное средство, которое видят мои оппоненты, каким образом можно победить меня. Но не меня - украинский народ", - подчеркнул Янукович.

"Нам предлагали сделать поправки в закон (о выборах президента), которые открывали путь решения этого вопроса в судах. Мы, безусловно, никогда не позволим никому дальше использовать такие технологии, которые были применены в 2004 году", - подчеркнул он.

Украинская правда