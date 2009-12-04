Тимошенко знает, что делать, а как - подскажут эксперты

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО при участии международных экспертов планирует разработать президентскую программу реформирования Украины «300 дней».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня во время встречи в Киеве с Тройкой ЕС - премьер-министром председательствующей в Евросоюзе Швеции Фредриком РАЙНФЕЛЬДТОМ, президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ и комиссаром ЕС по вопросам внешних отношений и европейской политики соседства Бенитой ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

«Мы уже договорились с экспертами, которые представляют сегодня лучшие финансово-экономические круги, о формировании плана реформ, который называется «300 дней», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, название программы выбрано из расчета сроков, отведенных политическим календарем Украины. «Безусловно, в этом плане в первую очередь мы ставим вопрос не «что делать?», потому что «что делать» - абсолютно очевидно. А именно главное: как делать, в какие сроки, какими инструментами. И этот ответ мы будем обязательно иметь», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, группу международных экспертов возглавляет старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсена Андерс АСЛУНД.

Как сказала Ю.ТИМОШЕНКО, эксперты прибудут в Украину на следующей неделе.