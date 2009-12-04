Кандидаты в президенты доплатят членам избиркомов?

В избирательных комиссиях дефицит кадров и чтобы привлечь людей, кандидаты в президенты вынуждены доплачивать им из своего кармана.

Как пишет "Дело", государство собирается платить зарплату только руководству избирательных комиссий, остальным членам комиссий предполагаются только одноразовые выплаты – 121 грн. за ночь во время подсчета голосов.

По закону о выборах президента, 18 кандидатов на пост должны направить в каждую комиссию (по стране их – не менее 34 тысяч) по 2 представителя – то есть всего около 70 тыс. человек.

Но из-за низкой официальной оплаты желающих поработать в ночь выборов в комиссиях мало. Чтобы обеспечить присутствие своих людей на участках, основные кандидаты вынуждены установить для членов комиссии свои тарифы.

По информации газеты, за свою работу члены комиссий получат от 300 грн. до $300 за всю избирательную кампанию. Больше всех могут получить киевляне, которые устроятся работать на участках в ночь выборов – им обещают около $100. Главы или секретари участковых избиркомов могут рассчитывать на доплату в $1 тысячу.

Глава Комитета избирателей Александра Черненко говорит, что ему известно, что члену комиссии лишь за ночь подсчета голосов в первом туре выборов могут заплатить 800-1000 грн. "Это, безусловно, подкуп, но без этого комиссии вообще не будет", - сказал Черненко.

Крупные политсилы в некоторых регионах уже закрыли набор людей в теризбиркомы.

Например, в Севастопольском горштабе Юлии Тимошенко уже 1,5 месяца назад набрали людей. По словам источника, зарплата члена теризбиркома у них – 700 грн., а глава и секретарь получат до 1000 грн. Хотя нардепы говорят: "Мы не платим, у нас люди будут работать за то, чтобы попасть в списки депутатов сельских и городских советов".

Та же тактика у кандидата Людмилы Супрун. "Члены избиркомов, представляющие меня, будут потом баллотироваться в депутаты местных советов, поэтому материального поощрения я не практикую", - сказала она. Но члены участковых комиссий от нее утверждают, что получили по 700 грн. за весь период кампании.

В штабах Виктора Януковича расценки по оплате разнятся по регионам, в столице – выше всего. За всю избирательную кампанию рядовым сотрудникам участковых комиссий будут платить по $300 с предоплатой 50%. В других областных центрах ставки пониже.

"За ночь подсчета голосов в первом туре платим около $100, а в небольших населенных пунктах – по 300 грн.", - сказал один из местных руководителей штаба Януковича.

В местных штабах Владимира Литвина о наборе в члены избиркомов не рассказывают, утверждают, что его не ведут. А нардепы от Блока Литвина утверждают, что платить за участие на выборах не будут.

И в штабе Александра Мороза заявили, что предоплату за работу на участке не приветствуют и не практикуют, а премии дают "за лучшие результаты" на участках – от 100 до 500 грн., "по факту – уже после выборов".

Украинская правда