Гриценко рассказал, как плавал среди акул и был счастлив

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заверяет, что искушения власти не в состоянии изменить его жизненные принципы.

«Главным достижением считаю то, что власть не способна меня изменить. Остался самим собой и воздержался от ее искушений», - сказал он в интервью журналу «Корреспондент», сообщили УНИАН в пресс-службе А.ГРИЦЕНКО.

Он заявил, что «провалов» в собственной жизни не помнит, а среди достижений может назвать системные реформы в армии, проведенные в должности министра обороны, и выведение Центра имени Разумкова на первое место среди аналитических учреждений Центральной и Восточной Европы.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в жизни он руководствуется принципом: «делай что делаешь, и будь что будет», а также привык действовать по принципу: «делай, как я», а не «делай, как я сказал».

Он также отметил, что «не измеряет комфорт своей жизни деньгами». «Чтобы чувствовать себя счастливым, нужно просто любить и быть любимым. Чтобы быть нужным – нужно иметь мозги, идеи. Чтобы иметь право голоса – чистую совесть», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

Все это, сказал он, для него является важнее всех богатств мира.

Кандидат в президенты также сознался, что тех денег, которые он зарабатывает с женой, хватает на жизнь, отпуск, детские кружки и помощь родителям, а на более ценные расходы – ремонт квартиры или будущее образование детей - «приходится откладывать».

Среди своих друзей А.ГРИЦЕНКО назвал старших детей Алексея и Светлану и жену – Юлию МОСТОВУЮ.

Он также рассказал о местах, где «был по-разному счастлив». Среди них – Мексика, где в море Кортеса повезло погладить рукой кита и даже поплавать среди акул-молотов. Также среди городов, которые наиболее запомнились, он назвал Чернобио на итальянском острове Комо, куда они с женой “сбежали” от всех праздновать его 50-летний юбилей. «И, безусловно, это Иерусалим – город, где живет Бог», - поделился воспоминаниями А.ГРИЦЕНКО.

Он также рассказал, что в свое время много занимался спортом (имеет спортивные разряды по пулевой стрельбе и легкой атлетике) и любил слушать песни Владимира Высоцкого, которые «вправляли мозги».

Самыми любимыми блюдами А.ГРИЦЕНКО являются «мамины вареники» и шашлык собственного приготовления.

Экс-министр обороны любит читать мемуары Маргарет ТЕТЧЕР, Владимира Богомолова и Василия ПОРТЯКА и испанского философа-моралиста Бальтасара Грасиана.

Кандидат в президенты также рассказал читателям журнала анекдот, который не очень любит: «Один кум спрашивает другого, что бы он отдал за Украину. Оказывается, что кум-патриот готов отдать за Родину что угодно – хоть мерседес, хоть миллион. А вот кабанчика не отдал бы. Потому что кабанчик, в отличие от миллиона или машины, у того кума действительно есть».

«Мы будем жить в другой Украине только тогда, когда этот анекдот утратит актуальность», - сказал А.ГРИЦЕНКО.