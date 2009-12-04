Ульянченко: Тимошенко превратила бюджет в предвыборную кассу

Глава Секретариата Президента, председатель Политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО заявляет, что бюджет находится в ручном управлении правительства на грани беззакония. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в Президенты ЮЩЕНКО.

В интервью “Україні молодій” она заявила: «Сложилась очень интересная ситуация: в Украине якобы существует правящая коалиция, которой руководит премьер-министр. В состав коалиции также входит спикер парламента. Даже больше: впервые в украинском парламенте Бюджетный комитет возглавляет также участник коалиции. То есть в руках коалициантов есть все инструменты, чтобы сформулировать бюджетный кодекс, бюджетную резолюцию, предложить государственную смету парламенту и принять ее».

«Вместо этого, - говорит В.УЛЬЯНЧЕНКО, - нет ни кодекса, ни резолюции, а о готовом проекте бюджета и говорить не приходится. Здесь присутствует только одно, но безудержное желание - руководить бюджетом вручную. Потому что тогда очень легко в этой мутной воде ловить рыбку. И хаос, беспорядок с перечнем доходов и расходов привели к тому, что мы даже не знаем, что же делается у нас с бюджетом 2009 года. Парламент ни разу не услышал отчета о его выполнении, общественность должна только догадываться», - возмущается глава Секретариата Президента.

«Но что хуже всего — мы не знаем, на какой именно базе будет выполняться бюджет 2010 года. Ситуация не просто плохая, она непрогнозируемая. Бюджет находится в ручном управлении на грани беззакония», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также выразила озабоченность тем, что получение доходов и планирование расходов проходит в «закрытом» режиме. «Повышение заработных плат учителям, библиотекарям, сельским головам проходит не через Верховную Раду, так как это предусмотрено законом, а только через постановления правительства. Эти процессы еще никогда не были такими закрытыми. Рост зарплат, другие социальные инициативы всегда рассматривали на бюджетном комитете, их обсуждали, указывали источники финансирования. Сегодня же бюджет превратили в кассу, через которую пытаются покрыть все предвыборные обещания кандидата на пост Президента Юлии Владимировны ТИМОШЕНКО”, - подчеркнула В.УЛЬЯНЧЕНКО.

“Это ситуация, которая бросает страну в хаос. Мы начинаем привыкать, что закон можно выполнять при желании, и если не хочется, то его можно проигнорировать. Это нонсенс, потому что правительство — это команда менеджеров, которых общество нанимает для выполнения законов Украины. Если мы слышим с трибуны, что закон можно не выполнять, то такая позиция дает возможность игнорировать дух и букву закона любому чиновнику. Это крайне опасная тенденция расшатывания в обществе”, - подытожила глава Секретариата Президента.