Масштабные фальсификации выборов остались в прошлом?

Масштабных фальсификаций на будущих выборах Президента Украины не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции в Харькове высказал народный депутат Украины от БЮТ, советник премьер-министра Украины Александр ФЕЛЬДМАН.

По его мнению, эта тема была искусственно преувеличена еще «на прошлых выборах».

А.ФЕЛЬДМАН подчеркнул, что фальсификации будут невозможны не «из-за того, что мы стали моральными и высокими», а потому, что это будет технически невозможно».

«Мы отстоим свои голоса – это точно. Я думаю, что это сделают и Партия регионов, и другие партии. Мы сегодня не жалеем ни времени, обучая людей, ни сил, ни даже средств, чтобы это состоялось максимально прозрачно», - заверил А.ФЕЛЬДМАН.

«Я не думаю, что будут большие фальсификации, если не будет какого-либо форс-мажора. Во всяком случае, я в это не верю», - резюмировал А.ФЕЛЬДМАН.