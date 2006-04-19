“Спасенные сокровища Украинской Атлантиды”. Выставка к 20-летию Чернобыльской катастрофы

К 20-летию Чернобыльской катастрофы отроется историко-этнографическая выставка “Спасенные сокровища Украинской Атлантиды”. Организатор - Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы. На выставке будут представлены предметы старины, быта и хозяйства, собранные Центром защиты культурного наследия от чрезвычайных ситуаций МЧС на территории зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения после Чернобыльской катастрофы.