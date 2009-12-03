Эксперт: украинцы хотят Президента с ясными полномочиями

Украинцы видят кризис парламентаризма и хотят Президента с ясно выраженными полномочиями. Такой вывод сделал директор Института стратегических исследований, член политсовета «Нашей Украины» Юрий Рубан, ознакомившись с предварительными итогами всенародного обсуждения проекта Конституции Виктора Ющенко. Об этом сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко. Эксперт отметил довольно высокую активность людей в процессе обсуждения: «Вряд ли кто-то рассчитывал, что граждане отложат все дела и начнут изучать текст Конституции, однако активность людей оказалась очень высокой. Люди понимают, что в Украине происходят угрожающие для ее будущего процессы», - отметил эксперт.

Анализируя политическую ситуацию в стране и мессиджи основных политиков, Рубан заметил, что их можно разделить на две категории. Одни обещают «простой путь» – «изберите нас и мы наведем порядок в стране». А Президент Ющенко предлагает сначала зафиксировать правила и полномочия, чтобы было понятно, кто за что отвечает в государстве.

«И результаты обсуждения свидетельствуют о том, что в Украине формируется ядро людей, которые отвергают «простые решения» и понимают, что в первую очередь нужные четкие правила и баланс власти», - отмечает директор Института стратегических исследований.

Также, анализируя результаты обсуждения Конституции, Рубан заметил, что украинцы видят кризис парламентаризма.

«Верховная Рада потеряла способность полноценно работать, она отпустила правительство в свободное плавание и не может контролировать его деятельность. Кроме того, парламент не может ничего сказать стране о бюджете, - отметил Рубан. – Люди это понимают, и об этом свидетельствует высокий процент поддержки гражданами тех изменений, которые касаются парламента – уменьшения количества депутатов, отмены неприкосновенности и тому подобное».

Кроме того, эксперт отметил - большинство граждан считают, что изменения в Конституцию следует вносить в выборы, а также что общество хочет иметь Президента с ясно выраженными полномочиями, который отвечал бы перед обществом.

«Люди не хотят повторения опыта 2004 года, когда избирали главу государства с одними полномочиями, а получили с другими. Кроме того, подавляющее большинство людей убеждены, что вносить изменения в Конституцию следует по решению референдума», - прибавил Рубан.

Также директор Института стратегических исследований поблагодарил граждан и организации, принявшие участие в обсуждении, за активную гражданскую позицию.