Ющенко сказал, что мешает провести границу между Украиной и Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что делимитировать украинско-российскую границу мешает политическая воля России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время лекции в Военном институте Киевского национального университета имени Т.Г.Шевченко.

«Украина инициативна в этом вопросе, она многократно обращалась к Российской Федерации о демаркации национальной границы – мешало только одно существование или несуществование политической воли для проведения данной меры», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что за 18 лет независимости Украины вопросы делимитации и демаркации границ можно было бы решить будь на то политическая воля руководства другой стороны.

Президент подчеркнул, что вопрос демаркации и делимитации границ является национальным приоритетом для нашего государства.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что несколько недель тому назад Украина смогла договориться с Беларусью о демаркации общей границы, и в белорусский парламент уже внесен соответствующий закон. Президент выразил надежду, что решение парламента будет позитивным.

Также он отметил, что Украине удалось договориться с новой властью Молдовы о проведении переговоров о демаркации общего участка границы.

«Мы находим полное понимание по этому вопросу с молдавскими властями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, он обратил внимание, что Украина практически решила этот вопрос и с Румынией.