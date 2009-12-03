У Януковича предлагают Тимошенко соглашаться на 200 млн.

Фракция Партии регионов предлагает фракции БЮТ инициировать изменение очередности рассмотрения законопроектов о выделении средств на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ, комментируя тот факт, что данные законопроекты стоят последними в сегодняшней повестке дня работы парламента.

“Мы предложили нашим коллегам из БЮТ ускорить рассмотрение этого вопроса и если они выйдут с этим предложением, так мы его поддержим”, - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Вместе с тем он отметил, что фракция Партии регионов не поддержит законопроект о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

«Мы думаем, что за один месяц этот миллиард можно разворовать. И ТИМОШЕНКО, судя по всему, не хватает этих средств для усиления своей агитационной кампании», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что фракция ПР подготовила собственный законопроект о выделении 200 млн. грн. на первоочередные потребности медицинских заведений.

“Мы за настоящий документ будем голосовать и, как мне кажется, найдется большинство здравомыслящих сил в парламенте, которые могут поддержать именно этот законопроект”, - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня заместитель председателя Комитета ВР по вопросам бюджета Олег ЛЯШКО выразил сомнение, что Верховная Рада успеет рассмотреть законопроект о выделении 1 млрд. грн. для преодоления эпидемии гриппа.

О.ЛЯШКО напомнил, что в понедельник во время Согласительного совета была достигнута договоренность о рассмотрении этого законопроекта и альтернативного законопроекта от фракции Партии регионов в четверг.

В то же время, заметил он, данные законопроекты сегодня стоят последними в повестке дня, а всего в повестке дня ВР - около 40 вопросов.

Справка УНИАН. 26 ноября Верховная Рада на внеочередном заседании не преодолела вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа. Закон был отправлен на доработку в профильный комитет.