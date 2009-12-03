Кабмин «забил» места на автостоянках для инвалидов

Кабинет министров Украины принял решения о выделении для автомобилей инвалидов мест на автомобильных стоянках, а также об обустройстве городского и пригородного транспорта для перевозки инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, решения приняты на сегодняшнем внеочередном заседании правительства.

Согласно решениям, на всех автостоянках для автомобилей, которыми владеют инвалиды, должно быть выделено не менее 10% мест, и на каждом городском и пригородном маршруте транспорта должно быть минимум одно транспортное средство, имеющие технические возможности для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями.

Также Кабинет министров принял решение о выделении средств из госбюджета и местных бюджетов на закупку и обустройство автобусов для перевозки инвалидов.