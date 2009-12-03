Королевская настаивает на принятии закона о ГЧП

Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства настаивает на принятии закона о государственно-частном партнерстве.

Об этом заявила глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе комитета.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ напомнила, что механизм государственно-частного партнерства позволяет привлекать средства частных предпринимателей для модернизации объекта, оставляя его в государственной собственности. При этом эффективный менеджмент и государственные гарантии дают возможность предпринимателю получить для себя значительную прибыль. Планируется, что данный закон позволит привлечь десятки миллиардов гривень частных инвестиций на модернизацию государственных объектов и решить важные инфраструктурные проблемы страны.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ подчеркнула, что необходимо в течение следующей недели рассмотреть предложенные поправки и прийти к единому варианту законопроекта, который будет рассмотрен в парламенте на будущей пленарной неделе.

«Данный законопроект разрабатывался представителями разных политических сил, - сказала она. - Так же сообща мы должны его согласовать и сейчас - чтобы суть закона за многочисленными исправлениями не была потеряна».

Как сообщалось, законопроект о государственно-частном партнерстве проходит процедуру рассмотрения уже во второй раз. 25 июля текущего года закон о ГЧП уже был принят Верховной Радой. Однако вступить в силу он не успел. В октябре текущего года депутаты приняли решение отклонить его в целом. В ноябре закон был перерегистрирован под №5239 и проголосован парламентом в первом чтении.