У Ющенко проследят, какие пенсии Тимошенко насчитает шахтерам

В Секретариате Президента приветствуют выполнение Кабмином закона о повышении соцстандартов, по крайней мере в отношении выплат шахтерам, и в то же время выражают удивление тем, что во-первых: правительство считает возможным выборочное применение законов относительно отдельных категорий населения, а во-вторых не видит ничего странного в дублировании действующих законодательных актов Украины постановлениями КМУ.

Главная служба информационной политики при СП в своем сообщении ссылается на постановление Кабмина №1246 от 26 ноября этого года «Некоторые вопросы перерасчета пенсий в соответствии с Законом Украины «О повышении престижности шахтерского труда».

“В соответствии с этим Постановлением минимальная пенсия для шахтеров устанавливается в размере 1719 гривен. Это – трехкратный размер прожиточного минимума для неработоспособных в размере, который был установлен Законом о повышении социальных стандартов (573 гривни)”.

Авторы аналитической справки отмечают, что “пересчет пенсий для шахтеров осуществляется исходя именно из того размера прожиточного минимума, реалистичность которого для других категорий пенсионеров Правительством отрицается”. Более того, говорится в сообщении, кабмин направил в Конституционный суд представление относительно признания повышения размеров прожиточного минимума и минимальной заработной платы неконституционным.

Но в то же время источником финансирования повышения шахтерских пенсий “определены средства, которые были предложены законом, внесенным Президентом Украины для обеспечения выплат новых размеров минимальных пенсий – который также постоянно критиковался Правительством”.

К тому же авторы аналитической справки не понимают, почему правительство гордится очередной победой, потому что по их подсчетам минимальная шахтерская пенсия должна быть еще выше: “Так вышло с Постановлением Правительства №1181 «О мерах по обеспечению выполнения Государственного бюджета Украины и местных бюджетов в 2010 году», игнорируются требования, установленные Бюджетным кодексом и законами Украины. Ведь Постановление устанавливает фиксированный размер минимальной пенсии, в то время как следующее повышение прожиточного минимума произойдет уже через месяц – его уровень для неработоспособных лиц устанавливается в 695 гривен. Потому в соответствии с Законом размер минимальной пенсии для шахтеров должен составлять 2085 гривен”. В итоге главная служба социально-экономического развития СП пришла к выводу: правительство видит лишь то, что хочет видеть.

А в Секретариате Президента обещают внимательно следить за тем, будет ли и каким образом будет осуществлен соответствующий перерасчет пенсий для шахтеров.