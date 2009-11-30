У Яценюка говорят, что Россия поставит крест на Украине как транзитере

Зависимость Украины от поставок газа из России усиливается.

Об этом пишет в своей статье для издания «Комсомольская правда» в Украине» заместитель председателя совета общественной организации «Фронт перемен» Андрей ПЫШНЫЙ, сообщили УНИАН в пресс-службе ОО.

По его мнению, несмотря на «проевропейскую» риторику последних лет, наша страна все больше удаляется от Европы, в то время как Россия, против которой всегда боролась «оранжевая» власть, с этой Европой постоянно сближается.

А.ПЫШНЫЙ подчеркнул, что новые повышенные цены на российский газ в 2010 году усилят зависимость Украины от России, и «это будет означать, что Украина движется в направлении не «до», а «от» Европы».

А.ПЫШНЫЙ считает, что с нового года цена на российский газ повысится ориентировочно на 28%. «Даже при уменьшении объема газа и повышении цен на транзит, украинцы будут вынуждены выплачивать дополнительно 2,2 млрд. долларов в год», - отметил он.

«При отказе России от взимания штрафов за недобор газа в 2009 году принцип «бери или плати» относительно поставок газа все равно остался в газовых контрактах Украины и России. Вместо этого его нет относительно транзита газа в Европу», - пишет А.ПЫШНЫЙ. Он считает, что в ноябре во время встречи в Ялте премьер-министры Украины и России Юлия ТИМОШЕНКО и Владимир ПУТИН, по сути, не только не пересмотрели условия соглашения, но и фактически еще раз подтвердили свою приверженность ему.

По мнению А.ПЫШНОГО, подписанием январских соглашений «Газпром» «завершил операцию по изолированию Украины от альтернативного источника газа – Туркменистана». «Теперь эта корпорация может выставлять нам какие угодно цены, а Украине некуда деваться: она будет платить – за счет смерти собственной промышленности, увеличения тарифов для населения, иностранных кредитов, собственности «Нафтогаза», - убежден зампредседателя совета «Фронта перемен».

А.ПЫШНЫЙ подчеркнул, что «Южный» и «Северный» потоки, которые строит Россия с европейскими партнерами, «поставят крест на статусе Украины как основного транзитера газа в Европу». «За украинские деньги россияне лишают Украину статуса монопольного транзитера, финансируют совместные с европейцами проекты и закрепляют за собой статус монопольного поставщика газа в Украину», - сказано в статье.