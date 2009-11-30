Ющенко сегодня ждут в Белой Церкви
09:53, 30 ноября 2009Политика
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Президент пообщается со студентами
Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в город Белая Церковь Киевской области.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в 14.00 В.ЮЩЕНКО пообщается со студентами Белоцерковского национального аграрного университета. Мероприятие в прямом эфире будут транслировать НТКУ, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.
Кроме того, во время рабочей поездки В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Киевской областной детской больницы №2 и пообщается с медицинским персоналом.
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