Ющенко сегодня ждут в Белой Церкви

Сегодня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в город Белая Церковь Киевской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в 14.00 В.ЮЩЕНКО пообщается со студентами Белоцерковского национального аграрного университета. Мероприятие в прямом эфире будут транслировать НТКУ, Всемирная служба «УТР» и НРКУ.

Кроме того, во время рабочей поездки В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой Киевской областной детской больницы №2 и пообщается с медицинским персоналом.