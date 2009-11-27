3 декабря в 20.00 в РОК «Эдем» (Киев, Бориспольская трасса с. Чубинское) состоится показ коллекции Голды Виноградской «Защищенная красота».

В программе вечера – пресс-конференция, показ коллекции весна-лето 2010 «Защищенная красота» и танцевальный вечер.

Среди гостей мероприятия - представители МВД и МЧС Украины, Генштаба Вооруженных Сил Украины, представители посольств в Украине, представители бизнеса и культуры, общественные деятели и другие публичные люди.

Аккредитация: Ирина Гордиенко (Шаповалова) (050) 947-27-67, irina_kimy@mail.ru, Ирина Трудовая (067) 403-93-63, info@goldafachion.com

Для наиболее активных и объективных журналистов предусмотрены подарки от известной французской марки часов.

*** Коллекцию «Защищенная красота» Г.Виноградская посвящает мужчинам.

«Именно женщина должна часто говорить своему мужчине, что она его любит, ценит его заботу, ощущение теплоты и защищенности. Только тогда у мужчины появится вера в свои силы и желание защитить свою женщину, а значит и свой дом, и свою страну. Собрав в одном зале представителей всех силовых структур Украины, мы попытаемся ответить на вопрос: «Насколько защищена женщина в нашей стране?», - говорит Г.Виноградская.

В её творчестве воссоединены эпохи рыцарей и их дам, с эрой высочайших компьютерных технологий мультисексуального глобализма.

«Мечта вернуть женщине – женственность, а мужчине – мужественность. При этом не забывать, что они живут в современном мире», - раскрывает философию своего подхода к дизайну одежды Г.Виноградская.

