Делегация ПАСЕ составила оценку политической ситуации в Украине

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы отмечает «в целом свободную и соревновательную атмосферу в Украине» в ходе проведения предвыборной президентской кампании.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН Представительством Совета Европы в Украине заявлении делегации ПАСЕ, которая сегодня завершила визит в Украину.

«Делегация ПАСЕ, которая посетила Украину с предвыборной миссией, наблюдала в целом свободную и соревновательную атмосферу в Украине в ходе подготовки к выборам Президента страны, которые состоятся 17 января 2010 года», - констатируется в заявлении.

Делегаты ПАСЕ отмечают, что после выборов 2004 года существенно улучшилась ситуация со свободой СМИ. В то же время, делегация отмечает обязательства журналистов и попытку их выполнять, хотя она признает, что СМИ работают, чувствуя сильную зависимость от финансов и бизнеса.

“Для того, чтобы эффективнее способствовать украинским гражданам сделать взвешенный выбор, политики не должны вмешиваться в редакционную политику СМИ. Запугивание, надеемся, уже отошло в прошлое. Центральная избирательная комиссия заверила делегацию, что списки избирателей уже готовы, хотя у делегации все еще есть сомнения относительно уровня прогресса в этом вопросе”, - отмечается в заявлении.

В то же время делегация выражает обеспокоенность уменьшением общественного доверия электората, чьи большие надежды на быстрые изменения остались неоправданными. “Как следствие, растет политический цинизм. Делегация обеспокоена сильными взаимосвязями между политическими и финансовыми течениями. Политическая борьба, по мнению многих, считается борьбой личностей, амбиций и финансовых интересов, а не соревнованием политических платформ и идей. Делегация была обеспокоена информацией, которую она получила о ненадлежащем проведении предвыборной кампании кандидатами; в частности, особую обеспокоенность вызывало использование «языка вражды» и антисемитские клеветнические намеки. Делегация надеется, что подобные инциденты найдут осуждение со стороны политиков”, - отмечается в документе.

Также в ПАСЕ подчеркивают: несмотря на неоднократные рекомендации Совета Европы, украинское избирательное законодательство, которое претерпело изменения к лучшему, еще не в полной мере соответствует стандартам Совета Европы. Предложенные июльские дополнения к соответствующему законодательству стали шагом назад в отдельных аспектах избирательного законодательства.

Тем не менее, учитывая ограниченное время, которое остается, делегация ПАСЕ считает, что с твердой политической волей действующее законодательство в его современном виде может все же создать функциональные рамки для проведения этих выборов. Делегация предлагает политическим партиям в Украине привести избирательное законодательство в соответствие со стандартами Совета Европы сразу после того, как новый президент начнет исполнять свои обязанности, а не за несколько недель перед новыми выборами.

«Украина нуждается в стабильности и надежном доверии общества в ходе избирательного процесса. Это потребует от тех, кто в результате демократически проведенных выборов проиграет, принять результат, каким бы он ни был», - отмечают делегаты ПАСЕ.

Как сообщал УНИАН, делегация ПАСЕ находилась в Киеве 24-26 ноября с целью оценки политической ситуации в Украине в ходе подготовки к выборам Президента Украины.