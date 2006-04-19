БЮТ, Наша Украина, СПУ и Партия регионов образовали коалицию

Подписано соглашение в Закарпатском облсовете

Подписано соглашение о создании коалиции в Закарпатском областном совете. Как передает корреспондент УНИАН, подписи под соглашением поставили уполномоченные представители фракций блока “Наша Украина” Виктор БАЛОГА, Партии регионов - Александр ЛЕДИДА, БЮТ - Михаил МАРТЫН, “КМКС” (в переводе с венгерского - Общество венгерской культуры Закарпатья - УНИАН) - Партия венгров Украины – Николай КОВАЧ, Демократической партии венгров Украины - Е.КЕВСЕГИ, Социалистической партии Украины - Алексей ПРИСТАЯ. Создание коалиции поддержали 70 депутатов Закарпатского областного совета.

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