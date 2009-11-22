Богатырева полетит в гости к Каддафи

23-24 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА во главе украинской делегации совершит рабочий визит в Ливию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СНБО, цель визита - обсуждение с руководством Ливийской Джамахирии широкого круга вопросов двустороннего сотрудничества в политической, безопасности, экономической, военно-технической и других сферах, которые представляют взаимный интерес для двух государств, а также взаимодействия в рамках международных организаций.

В ходе визита предусмотрены встречи секретаря СНБО Украины с лидером Великой сентябрьской революции Муаммаром АЛЬ-КАДДАФИ, с секретарем Всенародного конгресса (спикером парламента) Эмбараком Абдаллаги ШАМЕХОМ, секретарем Высшего народного комитета (премьер-министром) Аль-Багдади Али АЛЬ-МАХМУДИ, секретарем Главного народного комитета внешних связей и международного сотрудничества (министром иностранных дел) Мусой КУСОЮ и секретарем Главного временного комитета обороны (министром обороны) А.Юнесом ДЖАБЕРОМ.

Состоятся переговоры Р.БОГАТЫРЕВОЙ с советником по вопросам национальной безопасности Ливии Мутассимом Билля КАДДАФИ в узком кругу и в расширенном составе при участии делегаций двух государств.

Визит секретаря СНБО Украины в Ливию должен подчеркнуть глубокую взаимную заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного украинско-ливийского сотрудничества, отметили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны.