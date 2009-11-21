Литвин дал «оптимальный прогноз» по кандидатуре Еханурова

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что кандидатура Юрия ЕХАНУРОВА на должность министра обороны наберет не больше 25 голосов народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР сказал на пресс-конференции, комментируя соответствующее представление Президента Украины.

По его словам, «это представление является наглядным свидетельством того, что курс на войну продолжается, и даже обостряется».

«Но если противостояние идет между Президентом Украины и премьер-министром, то не нужно втягивать в это противостояние Верховную Раду Украины», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, необходимо, «чтобы остался хотя бы один островок властной стабильности в Украине».

«Я прогнозирую где-то голосов 25 за кандидатуру Ю.ЕХАНУРОВА, по оптимальным прогнозам», - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что это «не нужно ни Президенту, ни Украине в целом».

В.ЛИТВИН отметил, что Президенту Виктору ЮЩЕНКО стоило бы провести соответствующие консультации с разными политическими силами, хотя при этом «остается, конечно, за Президентом Украины право принимать окончательное решение».