Ющенко: я горд за каждый свой день, прожитый в должности Президента

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО гордится каждым днем, проведенным в должности главы государства, но и признает свои ошибки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал, выступая на открытии памятника Тарасу Шевченко в селе Кривые Колена Черкасской области.

«Я горд за каждый свой день, прожитый в должности Президента, потому что я каждый день отдавал тому, чтобы страна, которую я получил в 2005 году, через 5 лет была другой», - сказал В.ЮЩЕНКО, попросив не судить его жестко.

Он выразил убеждение, что с годами его вклад будет еще оценен.

В.ЮЩЕНКО отметил, что все годы своего президентства он пытался построить правовое демократическое государство, пытался убедить украинское общество, что они должны быть нацией.

Он подчеркнул, что украинец может реализовать свои амбиции лишь в своем государстве. Ни одно имперское государство этого не обеспечит.