Ющенко откроет дорогу и памятник
11:36, 21 ноября 2009Политика
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Президент едет в Черкасскую область
В субботу, 21 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область.
Как сообщает сайт главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО примет участие в открытии реконструированной автомобильной дороги в Тальновском районе.
Также в Тальновском районе Черкасской области В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко и Центра образования, культуры, духовности и досуга.
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