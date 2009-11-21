Ющенко откроет дорогу и памятник

11:36, 21 ноября 2009
Политика
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Президент едет в Черкасскую область

В субботу, 21 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черкасскую область.

Как сообщает сайт главы государства, планируется, что В.ЮЩЕНКО примет участие в открытии реконструированной автомобильной дороги в Тальновском районе.

Также в Тальновском районе Черкасской области В.ЮЩЕНКО примет участие в мероприятиях по случаю открытия памятника Тарасу Шевченко и Центра образования, культуры, духовности и досуга.

 

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