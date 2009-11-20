Смешко говорит, что за 5 лет провел на допросах 7 месяцев

Бывший председатель Службы безопасности Украины Игорь СМЕШКО заявляет, что с 2004 года он более семи месяцев провел на допросах в Генеральной прокуратуре Украины - по сфабрикованным политическим делам. Об этом И.СМЕШКО заявил в интервью «Левому берегу».

Он рассказал, что в 2004 г., после первого тура президентских выборов, «собрал своих замов, всех ближайших соратников и сказал: у нас с вами сейчас есть два варианта. Первый - подать в отставку. Тогда, конечно, мы сохраним лицо, спасем погоны, но для страны это может закончиться гражданской войной. Второй - остаться на месте. Попробовать заблокировать любые попытки из двух противостоящих лагерей довести страну до кровавого конфликта. Понимая при этом, что нас в таком случае после выборов проклянут и победители, и побежденные. Так оно и получилось. Мы все как один остались. Хотя прекрасно понимали: конец президентских выборов - конец нашей карьеры, более того - начало политически мотивированных преследований».

Как отметил И.СМЕШКО, после прихода новой власти его «выживали» из Украины: «Вы же помните мое противостояние с генеральным прокурором Святославом ПИСКУНОМ. Суд доказал: все заявления С.ПИСКУНА, меня компрометирующие, абсолютно несостоятельны. Более того, суд обязал его извиниться. Что и было сделано, правда - устами уже нового генерального прокурора, Александра МЕДВЕДЬКО: официально, на пресс-конференции. А сам С.ПИСКУН заплатил символическую компенсацию морального ущерба - две гривни… Эти две гривни у меня до сих пор в офисе лежат...».

По словам И.СМЕШКО, мотивы ложных обвинений С.ПИСКУНА того времени были вполне понятны – «попытка психологического давления на меня и семью. Направленная на то, чтобы принудить меня выехать из страны».

Он рассказал, что «почти сразу после освобождения от должности одна из зарубежных академий пригласила меня на несколько лет поработать там в качестве visiting professor. Высшее руководство страны об этом, конечно, знало. Если б уехал тогда вместе с семьей, людям бы сказали: сбежал. В итоге я отказался и остался в Украине. Два месяца провел в судах с иском к действующему генпрокурору Украины. Выиграл оба судебных иска в двух инстанциях».

По словам И.СМЕШКО, «за следующие пять лет, более семи месяцев (если суммировать только официальные повестки) провел на допросах в ГПУ - по сфабрикованным политическим делам. Все они потом, конечно, рассыпались. Либо были закрыты за отсутствием события или состава преступления».