Кабмин заставит украинцев работать в субботу

Кабинет Министров Украины рекомендовал установить 6 мая рабочим днем вместо понедельника 8 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на открытии заседания Кабинета Министров сообщил министр труда и социальной политики Иван САХАНЬ.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2005 года правительство приняло решение о переносе рабочего дня с 8 мая на 6 мая 2006 года.

Таким образом, у украинцев будет три выходных дня подряд (7, 8 и 9 мая). 1 и 2 мая приходятся на понедельник и вторник. Эти дни также будут выходными. 29 и 30 апреля приходятся на субботу и воскресенье. Кроме того, 23 апреля православные отмечают праздник Пасхи. Согласно законодательству, поскольку праздничный день приходится на воскресенье, следующий за ним понедельник (24 апреля) будет выходным.