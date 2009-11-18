Тигипко: к расхищению земли приложили руку и власть, и оппозиция

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО подчеркивает, что отсутствие Земельного кадастра позволяет “чиновникам и нечистым на руку бизнесменам беспрепятственно наживаться на земельных махинациях, а депутаты обслуживают их интересы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал провал голосования в парламенте по проекту Закона «О государственном земельном кадастре». Документ был внесен на рассмотрение Верховной Рады еще в 2004 году. Всемирный банк выделил кредит в 200 млн. долларов на создание необходимых баз данных.

Прошло 5 лет, говорится в сообщении пресс-службы С.ТИГИПКО, но “закон не принят, кредит так и остался неосвоенным, а в вопросах землеустройства господствует хаос. Из всех сельских советов изъяты поземельные книги. Правовой статус большинства земельных наделов остается неопределенным, на один и тот же участок выдаются по два и более государственных акта, ни один орган не следит за соблюдением целевого назначения земельных участков. В заповедных местах и в водоохранных зонах вырастают целые коттеджные городки. К разворовыванию земли приложили руку и власть, и оппозиция. Президент ветировал в 2007 году закон о кадастре, правящая коалиция два года медлила с внесением новой редакции проекта закона, а оппозиция не поддержала проект во время последнего голосования. Мотивация политиков понятна – земельные махинации кормят многих из них”.

“Все сомнительные соглашения относительно земли, заключенные до принятия закона о земельном кадастре, должны быть пересмотрены, а все операции с земельными участками должны осуществляться исключительно на основании закона”, - считает С.ТИГИПКО.