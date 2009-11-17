Тимошенко поручила проверить закупку лекарств за два года

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству здравоохранения в течение месяца предоставить полную информацию о ценах при закупках медицинского оборудования и лекарств за бюджетные средства, которые осуществлялись с 1 января 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение Ю.ИМОШЕНКО сделала сегодня на заседании межведомственной комиссии по вопросам расследования коррупционных действий при закупке за государственные средства медицинского оборудования и лекарств в 2007-2009 годах.

«По моему мнению, месяца будет более чем достаточно, чтобы эту таблицу (цен) свести», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр считает, что в материалах для последующей проверки контролирующими органами, в частности Генеральной прокуратуры, МВД и КРУ, должны быть представлены для сравнения цены производителей и цены, по которым осуществлялись закупки.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что до предоставления такой аналитической информации проверка Министерства здравоохранения не будет осуществляться, чтобы не дестабилизировать деятельность ведомства.

«Пока еще никто не идет в Министерство здравоохранения, и пока не проанализируем таблицу (цен), ничего другого делать не будем. Речь пока идет лишь о накоплении информации и аналитической оценке, и по каждому пункту проверка ситуации», - пояснила премьер.