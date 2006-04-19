Суд частично удовлетворил ходатайство Витренко

Высший административный суд Украины обязал Центральную избирательную комиссию проконтролировать хранение первичной документации выборов 26 марта, поскольку действующим законодательством эта функция возложена на ЦВК.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом, суд частично удовлетворил ходатайство лидера блока «Народная оппозиция» Наталии ВИТРЕНКО, которое она предоставила сегодня в начале судебного заседания.

В остальных требованиях суд отказал Н.ВИТРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Н.ВИТРЕНКО просила обязать ЦВК и территориальные избирательные комиссии предоставить суду всю первичную документацию выборов 26 марта.

Мотивируя свое ходатайство, Н.ВИТРЕНКО сказала, что ей сегодня позвонили по телефону из 45-го территориального избирательного округа и сообщили, что существует указание уничтожать первичную документацию.

Вместо этого член ЦВК Марина СТАВНИЙЧУК категорически отрицала, что ЦВК давала указание на уничтожение первичной документации тервиборчкомам. Она объяснила, что, в соответствии с действующим законодательством, эти документы относятся к документам длительного хранения.

Справка УНИАН. Иски к ЦВК от партий и блоков, которые на выборах 26 марта не преодолели тривидсотковий барьер, Высший административный суд начал рассматривать 15 апреля.

Суд объединил в один процесс по два иска от блока „Народная оппозиция“, Блока Юрия Кармазина и партии „Вече“, а также по одному иску от Народного блока Литвина и кандидата в депутаты от блока Н.Витренко. Таким образом общее количество исков выросло до восьми.

18 апреля суд частично удовлетворил ходатайство Блока Юрия Кармазина. В частности, суд обязал ЦВК предоставить ему оригиналы и копии протоколов территориальных избирательных комиссий с отметкой “уточнено”.