Тимошенко создает спецгруппу и говорит, что кое-кому не поздоровится

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО создает специальную межведомственную рабочую группу для изучения ценовой политики при закупке медицинского оборудования, лекарств и вакцин за бюджетные средства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на брифинге в аэропорту «Борисполь» перед отлетом с рабочей поездкой в Хмельницкий.

«Я лично возглавлю эту группу. Я не доверяю это дело тем министрам, под эгидой и руководством которых такие закупки делались. Поскольку мне кажется, что дело министра – отслеживать каждую копейку и гривню и отслеживать, чтобы каждое министерство жило с честью и совестью», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, в состав межведомственной группы будут приглашены представители Генеральной прокуратуры, Государственной налоговой администрации, Главного контрольно-ревизионного управления, каждой парламентской фракции и журналисты, проводившие журналистское расследование относительно формирования цен при централизованных закупках.

Глава правительства сообщила, что такое решение она приняла в связи с обнаружением разницы в ценах при закупках, по результатами ее личных переговоров с производителями, а также переговоров министерств и их закупок.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что препарат «Тамифлю» в результате ее переговоров и министра иностранных дел Петра ПОРОШЕНКО был закуплен по цене, ниже, чем это было сделано до начала эпидемии, а также аппараты искусственной вентиляции легких сейчас были закуплены по цене втрое ниже, чем в предыдущие годы.

«Такая комиссия будет создана с сегодняшнего дня моим распоряжением, и я не завидую тем чиновникам, где бы они не находились – в этом правительстве, которое я возглавляю, или в предыдущих правительствах. Если только будет установлен хоть один факт, что покупают медицинское оборудование и лекарственные средства с откатами и непонятными наценками, я буду лично инициировать возбуждение уголовных дел, самое жесткое расследование, и отвечать эти люди будут в полной мере согласно действующим законам Украины», - заявила премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что пока нет подтверждений о нарушении министром здравоохранения Василием КНЯЗЕВИЧЕМ ценовой политики. «Пока мы не поднимем ценовую политику, не развернем полностью все цены производителей, не сверим с тем, что покупалось предыдущим правительством в 2007 году, этими министрами в 2008 и 2009 годах, я пока выводы не могу делать. Пока я могу просто сравнить эти цены, по которым мы сегодня покупаем медицинское оборудование и лекарственные средства, о которых я лично договаривалась с производителями, с теми ценами, которые были в предыдущие годы», - объяснила она.