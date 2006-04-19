Повторных выборов мэра Симферополя не будет

Повторные выборы Симферопольского городского головы, назначенные на 28 мая текущего года, не состоятся в связи с незаконностью их назначения.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, Апелляционный суд Автономной Республики Крым признал незаконным решение Симферопольской городской территориальной избирательной комиссии о признании выборов городского головы Симферополя недействительными и назначение повторных выборов.

Апелляционный суд АРК также признал избранным мэром Симферополя министра архитектуры, строительства и ЖКХ Крыма Геннадия БАБЕНКО (Партия регионов).

Напомним, что 4 апреля Симферопольская городская территориальная избирательная комиссия назначила повторные выборы городского головы Симферополя на 28 мая.

Ранее Симферопольская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение признать прошедшие 26 марта выборы симферопольского мэра недействительными. Причиной этого стало исключение из списка кандидатов Александра ГРЕССА, который в день голосования был восстановлен в списке, однако часть участковых избирательных комиссий уже проштамповала бюллетени с пометкой «выбыл» напротив фамилии А.ГРЕССА. Часть участковых комиссий этого не сделала, и голосование проходило по разным бюллетеням.

По предварительным данным, Г.БАБЕНКО победил на выборах, получив более 40 тыс. голосов (24%) симферопольцев. Он потребовал от суда отменить решение симферопольского избиркома о признании выборов недействительными и признать его победу на выборах мэра Симферополя.