Москаль раскопал, почему министр изменил фамилию

Начальник Главного управления МВД Украины в АР Крым Геннадий МОСКАЛЬ просит председателя Совета министров Крыма Виктора ПЛАКИДУ и председателя Главного управления государственной службы Украины Тимофея МОТРЕНКО провести проверку в отношении министра курортов и туризма полуострова Андрея СУМЦОВА.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей крымского главка милиции, соответствующие письма Г.МОСКАЛЬ направил в адрес указанных руководителей.

"Проверкой, проведенной ГУ МВД Украины в АР Крым, установлено, что до 1999 года СУМЦОВ Андрей Анатольевич был известен, как ЖИДИК Андрей Анатольевич, 20.04.1974 года рождения. После того как Луцким РОВД УВД Украины в Волынской области в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.103 Уголовного кодекса Украины (в редакции 1960 г.), последний в 1999 году изменил фамилию с ЖИДИК на СУМЦОВ", отмечают в ЦОС.

В то же время Г.МОСКАЛЬ обращает внимание на то, что "А.СУМЦОВ в настоящее время занимает ответственную должность министра в крымском правительстве и является государственным служащим, одновременно он является руководителем коммерческой структуры, обслуживающей кооперативное предприятие «Альпийское село», зарегистрированное в г.Алуште (код ОКПО 34782162)". "В вышеуказанной коммерческой структуре он одновременно занимает должность директора и бухгалтера, что является несовместимым с государственной службой", - утверждают в крымской милиции.

По данному факту крымская милиция проводит проверку.

"Руководство ГУ МВД Украины в АР Крым констатирует тот факт, что ситуация с подбором кадров на министерские посты в правительстве Крыма оставляет желать лучшего", - отметили в ЦОС.