Возможны ли Вооруженные силы Европы и при чем здесь Россия?

С нынешним российским режимом Европа не захочет участия РФ… Если украинские политики поддерживают эту идею, то либо ошибаются, либо играют в интересах России… Экспертные оценки

Украинские политики проросийского толка любят поговорить о том, что в Европе будет создаваться новая альтернативная НАТО система коллективной безопасности с участием России и что об этом якобы «серьезно говорят в европарламенте». Более того, они утверждают, что идею объединенных вооруженных сил Европы с участием России отстаивает Николя Саркози и что она становится близкой европейским элитам.

Возможно ли в будущем создание Вооруженных сил ЕС? Как отнесется к этому Америка, которая является первой скрипкой уже существующей системы коллективной безопасности? Способна ли Европа поставить под ружье по тысяче своих солдат, чтобы решать проблемы не всегда своей безопасности? В конце концов, если эта система возможна, то какой видятся перспективы участия в ней России? Может ли это привести к трансформационным процессам в НАТО? Эти вопросы мы адресовали специалистам – европейским исследователям коллективной безопасности.

Джеймс Роджерс, Центр международных исследований Кембриджского Университета:

С НЫНЕШНИМ РОССИЙСКИМ РЕЖИМОМ ЕВРОПА НЕ ЗАХОЧЕТ УЧАСТИЯ РФ

Идея объединенных Вооруженных сил Европы не кажется мне невероятной. Не исключаю, что придет день, когда Европа будет иметь постоянные ВС с независимой политической командной структурой, хотя и не верю, что это дело ближайшей перспективы. Во многом это будет зависеть от того, как какая геополитическая среда сформируется на евразийском континенте и как она повлияет на США.

Предположим, что основной конкурент США – Китай – поднимется настолько сильно, что сможет бросить вызов Соединенным Штатам. Тогда весьма вероятно, что США потеряют интерес к Европе и отведут оттуда свои вооруженные силы, образовав там определенный вакуум безопасности. Этот вакуум потребуется заполнить, это может стать предпосылкой к тому, что Европа предпримет усилия по созданию своей безопасности. Так что перспектива армии ЕС во многом определяется внешними факторами.

А пока государства ЕС будут идти по той дорожке, которую наметили. Они будут продолжать работу по формированию оперативного командования для своих вооруженных сил и гражданских служб по менеджменту кризисов. Это командование должно быть способно брать на себя те военно-гражданские операции за рубежом, на которые даст мандат Европейский Союз.

США никогда не были большими фанами идеи европейской военной структуры. Да и сами члены Альянса долгое время не планировали создания чего-то большего, чем ограниченный набор европейский военных инструментов, которые не могли привести к европейской военной армии.

Но те вызовы, с которыми США столкнулось на Ближнем Востоке, в Восточной Азии, в Южной Америке – все это стоило Америке сил. Поэтому сейчас в администрации США даже звучат мнения, что есть смысл заставить европейцев самих следить за своей лужайкой, поскольку это даст силу США реализовывать свои интересы в других регионах мира.

Приведет ли гипотетическое создание европейской армии к трансформации НАТО? Да, приведет. И мы не должны думать, что НАТО останется в Европе навсегда и сможет сохранить ту значимость, которую имела раньше. Смогут ли европейцы предоставлять свои военные части для решения не всегда своих проблем, – вопрос непростой. У многих стран ЕС есть определенная озабоченность по поводу использования своих вооруженных сил. Ведь, кроме Британии и Франции, основная часть государств в Европе – это небольшие военные государства. Даже Италия, Германия и Испания – маленькие в военном отношении державы, и у них нет достаточных возможностей для переброски своих сил, у них вряд ли так сильны политическая воля и желание, чтобы забить свое место на мировой арене.

Тем не менее, если оборонная европейская политика начнет реализоваться, то эти подходы могут измениться. Выработка единого европейского подхода к этим вопросам могла бы подтолкнуть даже мылые государства ЕС к более серьезной глобальной англо-французской модели стратегической культуры и желанию застолбить себя как глобального игрока. И мне кажется, что есть признаки того, что это происходит.

А относительно вероятного участия России в такой системе безопасности, то, принимая во внимание, какой сейчас политический режим в Москве, – вряд ли можно допускать такую вероятность. Британцы, во всяком случае, такого не позволят, а если в 2010 году победят консерваторы, то политика Великобритании по отношению к России станет еще более жесткой. Если бы российский режим изменился и перестал быть настолько антизападным, то, возможно, и европейские элиты посмотрели на участие России в системе безопасности. В общем, это во многом будет определяться теми политическими условиями, которые сложатся в России. Хотя лично я думаю, что отношения с Россией будут оставаться прохладными, даже несмотря на кооперацию в энергетической сфере.

Владимир Посельский, вице-президент Международной организации «Украина в Европе», докторант Парижского института политических наук:

ЕСЛИ УКРАИНСКИЕ ПОЛИТИКИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЭТУ ИДЕЮ, ТО ЛИБО ОШИБАЮТСЯ, ЛИБО ИГРАЮТ В ИНТЕРЕСАХ РОССИИ

Сегодня дискуссия о создании объединенных сил Европы навеяна Россией. Не исключаю, что ее поддерживают отдельные пророссийские политики в Европе. Мы знаем, что такое предложение было высказано и российским президентом Медведевым.

На самом деле тема армии стран ЕС не нова. Но имеются две основные причины, препятствующие воплощение в жизнь идеи формирования отдельной системы европейской безопасности. Несмотря на провозглашение «перезагрузки» в отношениях Россия – США, есть объективные разногласия в позициях Запада (США и ЕС) и России. Россия и ЕС – это все-таки геополитические конкуренты – в том, что касается видения развития стран.

Если мы говорим о новой системе Европейской безопасности в том варианте, в котором предлагает Россия, – то это всего лишь желание России стабилизировать статус-кво, который сформирован после расширения ЕС и НАТО. Это претензия на то, чтобы страны, которые не вступили в ЕС и НАТО, оставались в зоне приоритетных интересов России. Если украинские политики поддерживают эту идею, то они либо ошибаются, либо играют в интересах России. Идея Великой Европы, где бы Украина была связующим звеном межу Европой и Россией (как и концепция Великой Европы, которая бы объединила Россию и страны ЕС) – лишь красивые слова, не имеющие серьезной основы.

Насколько серьезно задумываются европейцы о европейской системе безопасности? Между странами ЕС есть разногласия в видении того, как должна развиваться европейская оборонная политика. Но даже Лиссабонская редакция учредительного договора про ЕС четко указывает, что все усилия по укреплению оборонной составляющей ни в коей мере не должны противоречить системе коллективной безопасности, сформированной НАТО. Там четко сказано, что НАТО остается фундаментом коллективной безопасности. Европейская оборонная политика пока что в своем зародыше. И нет объективных причин и предпосылок для формирования альтернативной системы безопасности. Сама идея создания общей оборонной политики ЕС формировалась как дополняющий элемент с уже существующей системе безопасности. И считалось, что в ситуации, где НАТО не хочет вмешиваться, а группа стран хочет этого, то они могут использовать существующие оперативные военные возможности НАТО, работать в рамках отдельной операции, которая бы проводилась под эгидой ЕС.

Все остальное – дискуссия, навеянная Россией. Есть система безопасности, сформированная НАТО, и есть система, предлагаемая Россией. Но все страны, которые присоединились или хотят присоединиться к ЕС, мечтают о присоединении к НАТО.

Допустят ли Штаты создание параллельной системы коллективной безопасности? Не считаю это актуальным. Да, в США есть желание отойти от радикального курса, который задал предыдущий президент Джорд Буш, чтоб добиться уступок от России на других фронтах. Штатам выгодно иметь Россию в качестве союзника, чтобы решать проблемы в Афганистане и в Иране. Но это не значит, что в своих уступках США готовы пойти настолько далеко, чтобы уступить место Альянса другой системе безопасности.

Опрашивала Маша Мищенко