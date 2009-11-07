Литвин дал совет тем, кто хочет убрать второй подбородок

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обещает навести порядок в работе аптек и выступает за возвращение бывших государственных аптек в государственную собственность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил вчера поздно вечером в прямом эфире Житомирского областного телевидения.

По его словам, «раньше в каждом ФАПе был необходимый набор медикаментов, и я убежден, что все это должно быть, и будет сделано, а кто там хочет себе убрать второй подбородок, то пусть он идет в частную аптеку и покупает это все».

При этом председатель ВР заявил, что в случае его победы на президентских выборах «все, что должно принадлежать государству, будет государственным».

«Сейчас я борюсь с проблемой ненадлежащего обеспечения больных сахарным диабетом инсулином», - сообщил В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что для обеспечения больных инсулином «государственные средства идут на коммерческие структуры, те выигрывают тендер, потом закупают лекарства, потом эти лекарства передают еще одним коммерческим структурам, все они получают прибыли и только потом доходят эти лекарства до больных».

По убеждению В.ЛИТВИНА, этими вопросами должно заниматься исключительно государство.

Он отметил необходимость вернуть бывшие государственные аптеки в государственную собственность, а частные, по его словам, должны соревноваться с государственными для того, чтобы обеспечить более высокое качество обслуживания.

В.ЛИТВИН также высказался против повышения цен на лекарства. «Мы найдем на таких людей управу, нельзя наживаться на человеческой беде», - сказал он.

Также председатель ВР спрогнозировал, что средний возраст украинцев будет меньше среднеевропейского.

«Хочу обратить внимание на то обстоятельство, что дети, которые в цивилизованных странах родились в XXI веке, то каждый второй из них проживет до 100 лет, тогда как у нас в Украине, по всем прогнозам, эти дети будут жить меньше 60 лет», - сказал В.ЛИТВИН. «Эту несправедливость политикам и правительственным чиновникам нужно устранить», - добавил он.

Как считает председатель ВР, для этого власть должна дать каждому гражданину работу, достойную зарплату, а политики должны изучить и знать проблемы каждого из них.