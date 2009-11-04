Ющенко - военным: мы должны знать вирус в лицо

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает военнослужащих принять максимальные меры по предотвращению распространения гриппа в воинских частях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями вооруженных формирований.

Президент призвал их принять меры для максимальной изоляции военнослужащих с целью предотвратить распространение гриппа.

«Максимальная изоляция, максимальное разъединение людей… Никаких публичных мероприятий нельзя проводить», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Также он призывает военных обеспечить эффективное тестирование на наличие вируса гриппа. «Мы должны знать вирус в лицо», - сказал глав государства.

Кроме того, он призвал руководителей вооруженных формирований провести максимальное количество профилактических и лечебных мероприятий.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня, в частности, после получения международной помощи в Украине есть все необходимое для проведения эффективного лечения больных гриппом.

Кроме этого, он призвал руководство военных ведомств предоставить информацию, сколько лекарств, защитных масок, перчаток необходимо армии для эффективной борьбы с вирусом. В частности, он попросил составить перечень этих средств и до вечера сегодняшнего дня направить его в Секретариат Президента.

В.ЮЩЕНКО также призвал военных оказывать в случае необходимости помощь гражданским в борьбе с гриппом.