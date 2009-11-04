Ющенко - военным: мы должны знать вирус в лицо
"Обеспечить максимальную изоляцию"
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает военнослужащих принять максимальные меры по предотвращению распространения гриппа в воинских частях.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время встречи с руководителями вооруженных формирований.
Президент призвал их принять меры для максимальной изоляции военнослужащих с целью предотвратить распространение гриппа.
«Максимальная изоляция, максимальное разъединение людей… Никаких публичных мероприятий нельзя проводить», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Также он призывает военных обеспечить эффективное тестирование на наличие вируса гриппа. «Мы должны знать вирус в лицо», - сказал глав государства.
Кроме того, он призвал руководителей вооруженных формирований провести максимальное количество профилактических и лечебных мероприятий.
В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня, в частности, после получения международной помощи в Украине есть все необходимое для проведения эффективного лечения больных гриппом.
Кроме этого, он призвал руководство военных ведомств предоставить информацию, сколько лекарств, защитных масок, перчаток необходимо армии для эффективной борьбы с вирусом. В частности, он попросил составить перечень этих средств и до вечера сегодняшнего дня направить его в Секретариат Президента.
В.ЮЩЕНКО также призвал военных оказывать в случае необходимости помощь гражданским в борьбе с гриппом.