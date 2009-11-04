Кириленко: проходит неделя эпидемии, а масок как не было, так и нет

Лидер Общественного движения «За Украину!» Вячеслав Кириленко призывает первые должностные лица государства провести совместное заседание на тему борьбы с эпидемией гриппа в Украине. Об этом он сказал, выступая с парламентской трибуны.

«Если первые должностные лица действительно думают о борьбе с эпидемией, то в ближайшее время мы должны увидеть совместное заседание при участии президента Украины, премьер-министра, председателя Верховной Рады и лидера оппозиции, после которого будет общий брифинг на тему борьбы с эпидемией, а не на тему собственной политической саморекламы, что, к сожалению, мы наблюдаем в последнее время», - сказал он.

Кириленко обратил внимание на то, что «скоро проходит неделя, как Украина находится в режиме эпидемии, а масок и противовирусных препаратов как не было, так и нет». «Несмотря на победные реляции, отчеты правительства и его руководителей граждане и до сих пор не могут купить даже в минимальном количестве средства самозащиты», - отметил народный депутат.

По его словам, отсутствие необходимых средств профилактики гриппа является следствием установления правительством предельных цен на лекарственные препараты во всех аптеках независимо от формы собственности. «Правительство предлагает, чтобы граждане Украины оставались без защиты, без масок и без необходимых препаратов еще не известно сколько времени, потому что установлены предельные цены, - сказал Кириленко. - Очевидно, что такой подход не является продуктивным».

По мнению Кириленко, предельные цены могут быть установлены правительством в государственных и коммунальных аптеках, которых в Украине 22.

«Но в Украине есть достаточно людей, которые могли бы купить маску не за одну гривню, а дороже в сети частных аптек, - считает лидер Руха «За Украину!» - Потому мы призываем прекратить безосновательный террор против честных людей, которые просто продают товары в аптеках, а дать возможность наполнить прилавки и дать возможность людям покупать средства самозащиты по разным ценам».