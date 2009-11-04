Яценюк говорит, что правительство на гриппе пиарится, «притом бессовестно»

Вчерашнее решение парламента Украины о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с гриппом - «это классический политический пиар».

Об этом в интервью УНИАН заявил народный депутат, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК (фракция НУ-НС).

По его мнению, таким решением правительство и проправительственные фракции хотят прикрыть свою безответственность. По словам А.ЯЦЕНЮКА, правительство, которое внесло на рассмотрение парламента данный законопроект, продолжает заниматься «популистскими мерами». Он отметил, что это делается для того, чтобы показать борьбу правительства с эпидемией гриппа.

«Бороться нужно было полгода тому назад и три недели тому назад (показывать), когда у премьер-министра Украины на столе была справка о заострении ситуации в трех областях, и когда была информация СБУ о распространении гриппа», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что речь идет о «чистом пиаре, притом бессовестном».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что сегодня в Украине нет средств на мероприятия по противодействию распространения гриппа. «Где их взять, когда единый казначейский счет пуст?», - отметил он.

Кроме того, депутат отметил, что решение назначить распорядителем этих средств Министерство здравоохранения является неразумным. «Давайте ликвидируем правительство, и тогда будем деньги персонально министрам раздавать», - отметил А.ЯЦЕНЮК. По его мнению, «борьба вокруг распорядителя – это борьба за «откат», а также за то, кто будет контролировать ресурсы в украинской медицине». По словам А.ЯЦЕНЮКА, украинской медицине никогда не будет хватать денег, если «то, что можно купить за один доллар, покупают за 30 долларов», при таком подходе можно разве что «создать несколько олигархов или подкормить нынешних».

А.ЯЦЕНЮК также отметил, что 1 млрд. грн. даже, если бы они были в госбюджете, невозможно использовать ранее, чем, через три месяца.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом.

Законом определено, что распорядителем этих средств будет Министерство здравоохранения.