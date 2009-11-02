Янукович спасается от гриппа холодной водой
ПР собирает благотворительные средства
Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ призывает власти разработать национальный план по защите населения от эпидемии гриппа.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
По словам лидера Партии регионов, нужно создать общенациональный штаб по преодолению эпидемии гриппа.
Он отметил, что «сегодня политикам нельзя соревноваться» в вопросах, которые касаются здоровья населения Украины. В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что Партия регионов собирает благотворительные средства, которые будут направлены на борьбу с эпидемией.
В.ЯНУКОВИЧ отметил, что сегодня очень важно, чтобы была дана «правдивая оценка того, что сейчас происходит в регионах».
Он отметил, что консультировался со специалистами, которые четко заявляют, что сейчас нецелесообразно делать прививку от гриппа, «потому что это может только навредить здоровью» (людей).
По словам В.ЯНУКОВИЧА, медики должны предоставить достоверную информацию о профилактике гриппа.
Отвечая на вопросы журналистов, какими он лично пользуется средствами для профилактики гриппа, В.ЯНУКОВИЧ сказал: «Я целый год обливаюсь холодной водой, и мне это помогает».