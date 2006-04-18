Более 70 депутатов за сотрудничество с Черновецким

Уже более 70 депутатов новоизбранного Киевского городского совета выразили свою поддержку предложениям мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о конструктивной работе на благо киевского общества.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

В частности, как говорится в сообщении пресс-службы, “количество депутатов Киевсовета, которые поддержали предложение мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о конструктивной работе на благо киевского общества, постоянно растет. Сейчас уже более 70 депутатов новоизбранного Киевсовета выразили свою поддержку позиции Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО”.

Напомним, что вчера мэр Киева обратился к политическим силам, победившим на выборах в Киевский городской совет, с призывом оставить идейные споры, прекратить парад амбиций и сообща выработать подходы, которые создадут все условия для эффективной и конструктивной работы во имя Киева и киевлян.

Депутаты Киевсовета, которые поддерживают конструктивную позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, совместно с мэром Киева готовят план первоочередных шагов новой киевской власти.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ еще раз выразил уверенность в том, что Киевсовет станет единой командой, сплоченной общими целями развития и процветания Киева.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля состоялась первая сессия нового Киевсовета, на которой новоизбранный мэр Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ вступил в свою должность. На этой сессии 61 новоизбранный депутат Киевсовета получил мандат.

В тот же день фракции Блока Юлии Тимошенко, блока ПОРА-ПРП и “Гражданского актива Киева” в Киевсовете заявили, что будут обжаловать в суде проведение первого заседания сессии Киевского городского совета V созыва, поскольку считают его нелегитимным.

15 апреля Блок Юлии Тимошенко, Блок Виталия Кличко ПОРА-ПРП и Гражданский актив Киева заключили Соглашение о сотрудничестве и создании коалиции демократических сил Киева «Справедливый Киев». Документ подписали от БЮТ – Николай ТОМЕНКО, от Блока ПОРА-ПРП - Виталий КЛИЧКО, от ГАК - Александр ПАБАТ.

Справка УНИАН. По результатам выборов 26 марта 2006 года, из 120 мест в Киевском городском совете 41 получил БЮТ, 21 - Блок Леонида Черновецкого, 15 - «Наша Украина», 14 - ПОРА-ПРП, 9 - Партия регионов, по 7 - «Гражданский актив Киева» и Соцпартия, 6 - Народный блок Литвина.