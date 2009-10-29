Ющенко стал кандидатом в Президенты

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующий главу государства Виктора ЮЩЕНКО кандидатом на пост Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на заседании ЦИК единогласно.

Центризбирком не нашел нарушений в документах, поданных В.ЮЩЕНКО на регистрацию кандидатом в Президенты.

Кроме того, комиссия зарегистрировала народного депутата из фракции «Наша Украина – Народная Самооборона» Андрея ПАРУБИЯ уполномоченным кандидата в Президенты В.ЮЩЕНКО в ЦИК с правом совещательного голоса.

Сам В.ЮЩЕНКО на заседание ЦИК не пришел. Председатель комиссии Владимир ШАПОВАЛ сообщил, что удостоверение кандидата в Президенты будет вручено В.ЮЩЕНКО позже.