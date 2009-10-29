Кандидат в президенты Рябоконь сообщил, чей он «технический кандидат»

Кандидат на пост Президента Украины Олег РЯБОКОНЬ заявляет, что он является "техническим кандидатом" гражданского общества.

Об этом идет речь в заявлении О.РЯБОКОНЯ, переданном УНИАН.

«Обычно технический кандидат – это непонятно откуда взявшийся человек, он решает задачи невидимых заказчиков. Таким образом, выборы для него – не главное. Его цели находятся за пределами избирательной кампании», - отмечает О.РЯБОКОНЬ.

При этом он заявляет, что полностью соответствует этим критериям. «Для большинства из вас я взялся «из ниоткуда». Никто не может понять, зачем я иду на выборы. Неудивительно. Мои цели гораздо шире и не оканчиваются этой кампанией», - отмечает О.РЯБОКОНЬ. Кандидат в Президенты утверждает, что его цель – «изменить порочную систему власти», которая разрушает страну. По мнению О.РЯБОКОНЯ, все граждане Украины являются заложниками этой системы и изменить ее можно только «снизу», «когда каждый из нас возьмет на себя ответственность за то, как мы живем». «Самоорганизация - единственный путь, который нацелит всех нас на созидание и на глубинные изменения ценностей нашего общества», - отмечает О.РЯБОКОНЬ.

Он призывает граждан принять участие в «строительстве нашей страны», объединяясь на уровне дворов, микрорайонов, сел и вместе решать возникающие проблемы. «Школы, больницы, охрана правопорядка, защита труда, экология - мы все это можем решить и без помощи власти, путем объединения наших усилий. Мы должны требовать у власти соблюдения наших прав, а не терпеть то, как власть издевается над нами за наш же счет. Мы будем действовать через свои объединения, где каждый добровольно возлагает на себя обязанности. Это сообщество, кооперация сознательных и ответственных людей», - отмечает О.РЯБОКОНЬ. Он убежден, что именно такое сообщество должно вытеснить «порочную систему чиновничьего феодализма из нашей страны, создать со временем политическую власть, которая вырастет сама, естественным путем и будет делать только то, что ей поручим мы – граждане».

О.РЯБОКОНЬ заявляет, что он «технический кандидат» гражданского общества, и его цели находятся за пределами избирательной кампании. «Моя главная цель – изменить систему. Моя цель в этой кампании – начать движение граждан по самоорганизации. Если я стану Президентом – моя задача – помочь этому движению, защитить его от системы», - подчеркивает О.РЯБОКОНЬ.

Справка УНИАН. О.РЯБОКОНЬ родился 17 декабря 1973 года в городе Винница. Женат, имеет двоих детей.

Закончил Киевский Институт международных отношений, факультет международного права (1995); Джорджтаунский университет (1996, Вашингтон).

О.РЯБОКОНЬ неоднократно назывался лучшим юристом Украины союзами юристов и ведущими юридическими изданиями международного уровня. Построил первую на постсоветском пространстве транснациональную юридическую компанию «Магистр & Партнеры». Принимал участие в успешной защите интересов Украины относительно признания нашего государства страной с рыночной экономикой и других громких делах в странах ЕС, в США, России, Китае и других странах мира.