Житомирский губернатор: жизнь после выборов не заканчивается

Председатель Житомирской облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА не планирует покидать ряды партии “Наша Украина” после выборов, кто бы ни стал следующим Президентом Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЗАБЕЛА сообщил на пресс-конференции.

Он сказал, что сейчас возглавляет Житомирскую областную организацию “Нашей Украины”, а “жизнь после выборов не заканчивается при любом политическом раскладе”.

При этом Ю.ЗАБЕЛА выразил убеждение, что "Президентом Украины, вероятно, станет Виктор ЮЩЕНКО как человек, который сделал очень много для торжества демократии в Украине и свободы слова".

Председатель Житомирской ОГА сообщил также о своем намерении обеспечить в регионе честные и прозрачные выборы.