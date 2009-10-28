В БЮТ увидели, что регионалы стали на защиту земельной мафии

Народный депутат Святослав ОЛИЙНЫК (фракция БЮТ) считает, что Партия регионов как политическая сила становится на защиту земельной мафии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое мнение выразил С.ОЛИЙНЫК, комментируя заявление народного депутата Елены ЛУКАШ (фракция Партии регионов).

“Мне странно, что именно Партия регионов как политическая сила стала на защиту земельной мафии. Возможно, это можно объяснить особой привязанностью лидера партии Виктора ЯНУКОВИЧА к взятке в виде 143 гектаров заповедной земли из государственной резиденции “Межигорье”, - сказал С.ОЛИЙНЫК.

По его мнению, если Партия регионов начала так активно защищать закон в земельных вопросах, то ей стоит предпринять первый шаг и вернуть “украденную землю в государственную собственность”. “Или хотя бы отдать документы по “Межигорью”, которые депутаты-регионалы незаконно изъяли из прокуратуры как только премьер-министр объявила о намерении вернуть резиденцию в государственную собственность”, - добавил депутат.

С.ОЛИЙНЫК напомнил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО во время проведения всеукраинского селекторного совещания по земельным вопросам сделала важное политическое заявление о радикальном прекращении разбазаривания самого ценного ресурса страны – земли. “Является вполне логичным, что в этой “земельной войне” глава правительства требует активной работы правоохранительных органов”, - считает представитель фракции БЮТ.

Как сообщал УНИАН, во время селекторного совещания с руководителями областей по вопросу выдачи земельных актов 22 октября Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что в системе выдачи земельных актов есть много случаев взяток. “Министерство внутренних дел получило специальную команду, и они будут заниматься тем, что будут провоцировать взяточников, давать искусственные взятки, чтобы посмотреть, кто их берет. И, если надо будет, будем возбуждать столько уголовных дел, сколько нужно”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Е.ЛУКАШ обратилась к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с заявлением, в котором просит проверить наличие состава преступления в словах Ю.ТИМОШЕНКО во время селекторного совещания с губернаторами.

Е.ЛУКАШ обращает внимание на то, что Ю.ТИМОШЕНКО “была распространена информация о том, что ею дано поручение Министерству внутренних дел Украины о применении провокаций получения взятки должностными лицами, занимающимися выдачей земельных актов с целью выявления взяточников".